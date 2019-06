Quiero un Gobierno ya

Quiero un Gobierno estable con un proyecto claro y progresista, pues para ello han ganado las elecciones las fuerzas de izquierda. Y me siento acompañado en esta reclamación, en este grito, por millones de compatriotas. Y al reclamar lo anterior sé que no se lo puedo pedir a los nacionalistas radicales ni a los independentistas catalanes, o sea, a aquellos que no se les ocurre decir España -¡por Dios!-, sino Estado Español. Pero sí se lo puedo pedir y se lo pido a aquellos otros que tienen continuamente la palabra España en la boca y la bandera constitucional continuamente izada. Aquí se ve quién tiene sentido de Estado y quién es verdaderamente patriota y no patriotero. Por favor, tengamos pronto un Gobierno y tengamos una legislatura estable para los próximos cuatro años, que falta nos hace. Y alejemos ese horror de nuevas elecciones por lo que supone de gasto, de incertidumbre y de cansancio infinito.