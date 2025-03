Comenta Compartir

Próximo Masters 1.000 en Miami. Y todos los partidos de la WTA y ATP. Prevenciones por el coronavirus: los jugadores no podrán dar ropa ... a los aficionados (cintas del pelo, toallas, sudaderas, muñequeras...). Y no podrán coger bolígrafos del público para firmar autógrafos. Los recogepelotas llevarán guantes y no tocarán las toallas de los jugadores. Tendrán que ocuparse ellos. En Italia: cuarentena en Lombardía, en Venecia y en otras provincias. En esas zonas están prohibidas las bodas, los funerales y las manifestaciones. Los centros comerciales se cierran los fines de semana. Se cierran colegios, museos... Y aquí dijo Simón que si alguien tenía síntomas no fuera a las manifestaciones del 8-M. La única multitud tolerable es la de la procesión italiana de 'Te querré siempre'. Ingrid Bergman se ve arrastrada por la gente y cuando consigue reunirse con George Sanders se reconcilian (se iban a divorciar). Hoy habría pillado el coronavirus.

