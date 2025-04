Querid@ sanitario

Comenta Compartir

No sé quién eres, pero te siento cerca. Cada noche salgo a aplaudirte aunque me pongo en tu piel cada minuto del día. Y lloro ... cuando os veo pidiendo material con vuestras caras de agotamiento, cuando os aplaudo, cuando despedís a un paciente... Y no sé cómo ayudarte, además de imprimir viseras 3D para aportar en tu seguridad y «quedarme en casa». Necesito darte las gracias por todo lo que haces por ella y por todos los enfermos, no solo durante esta pandemia sino todos los días. Gracias por levantarte cada mañana y salir de tu casa con la esperanza de seguir salvando vidas y por mantener la calma con una presión sin precedentes. Gracias por cuidar de ella como si fuera de tu familia, por darle la mano, por secarle las lágrimas en mi ausencia, por ser el nexo de unión con la familia. Gracias porque mientras unos se quejan por estar en casa tú te sacrificas y no vuelves a la tuya por miedo a contagiar a tu familia. Gracias por vencer al miedo y pelear con el enemigo, aunque sea con plásticos o máscaras de buceo... Cada día somos más y os aplaudimos más fuerte. Esto es para ti y para todos los que cuidáis de todos ellos. Y para los enfermos. Cuando todo esto pase recordaré a la gente que seguís estando allí. Y será momento de que nosotros os cuidemos. Por favor, cuiden de nuestro personal sanitario, sin ellos no hay futuro, ni ahora ni nunca.

