Quebec: la política como instrumento para convivir La solución pasa por articular cauces que permitan, con plenas garantías, previendo pautas de participación y mayorías claras, contemplar en el ordenamiento jurídico el derecho de una Comunidad Autónoma a ser consultada JUAN JOSÉ ÁLVAREZ Catedrático de Derecho internacional privado de la UPV-EHU Domingo, 30 septiembre 2018, 07:47

Las declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ensalzando la vía canadiense como fórmula para lograr una solución política ordenada a un problema de naturaleza política ha devuelto protagonismo al debate sobre el referéndum, que podría convertirse en una fórmula útil para orientar las decisiones políticas que necesita Cataluña.

No sin tensiones internas, que las hubo, lo cierto es que el modelo canadiense acuñó en 1988 una concepción moderna del derecho de autodeterminación plenamente democrática tal y como de forma técnica y brillante ha expuesto el Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, Iñaki Agirrezkuenaga en su trabajo titulado «La idea de España y su organización territorial en el siglo XXI».

Tras el segundo referéndum convocado por el Gobierno de Quebec, el Gobierno federal canadiense acudió a la más alta instancia judicial estatal para que determinase desde la perspectiva constitucional canadiense la legitimidad de tales consultas populares y sobre todo se clarificasen sus efectos jurídicos caso de que resultase victoriosa en el futuro la propuesta secesionista.

El Tribunal Supremo de Canadá formuló en su dictamen de 20 de agosto de 1998 tres importantes conclusiones: 1) La Constitución Canadiense no prevé el derecho de secesión unilateral; 2) Una expresión clara de la voluntad de la población de Quebec en tal sentido, si bien no tiene efecto jurídico directo, sí obliga al Gobierno Federal a negociar; 3) En esa negociación, declara el Tribunal Supremo de Canadá, Quebec no podrá imponer las condiciones de la secesión, pero desde la parte contraria tampoco se puede extraer la idea de que una expresión clara de la voluntad de la población de Quebec «no impone ninguna obligación al Gobierno Federal».

¿Qué debe entenderse por «claridad»?; ¿Cuándo una pregunta debe considerarse clara y cuándo cabrá hablar de una «mayoría clara»? Para resolver ambas cuestiones el Parlamento Federal canadiense aprobó en el año 2000 la conocida como «Ley de claridad». No fue un proceso exento de fricciones políticas; de hecho el Parlamento de Quebec aprobó la ley 99, en la que rechazaba el derecho del Parlamento federal a determinar la legitimidad de un referéndum convocado por el Gobierno de la provincia y declaraba que una mayoría del 51% era suficiente para decidir la cuestión.

¿Cuál podría ser el marco de partida para reencauzar la crisis catalana? Ya en 2012 el jurista Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, aludió a la necesidad y a la oportunidad de un referéndum para Cataluña. Señaló que «es deber del Gobierno contribuir a la búsqueda de vías que permitan llevarla a cabo de la manera menos traumática para todos; sin violar la Constitución, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si es necesario hacerlo».

El reconocimiento de la plurinacionalidad es clave para que el sistema de distribución territorial del poder político en España aporte solución a viejos problemas derivados de la ausencia de un encaje, de una acomodación política a realidades nacionales como la vasca o la catalana. Para muchos dirigentes políticos reconocer el pluralismo religioso o cultural, entre otros, es prueba de una democracia moderna dinámica; ¿por qué esos mismos representantes de partidos fruncen el ceño y cierran filas en torno a la negación de otra dimensión de ese pluralismo, la nacional?

El texto aprobado por el Gobierno Vasco el pasado mes de marzo en relación al futuro de Europa propuso incorporar a la normativa europea una «Directiva de Claridad» que posibilite orientar a aquellas Comunidades políticas que hayan expresado mediante decisión clara y expresa de sus instituciones parlamentarias su voluntad de decidir sobre su estatus de soberanía, cosoberanía o interdependencia con respecto al Estado miembro de la UE al que pertenezcan para que puedan de manera legal, pactada y con garantías con el Estado al que pertenecieran, consultar a la ciudadanía sobre su futuro.

¿Supone esta propuesta alentar la secesión?: ¿Supone una apuesta por la vía unilateral?; ¿Supone vulnerar la legalidad estatal o europea?; Las tres respuestas a estas tres cuestiones son negativas. El texto aprobado alude expresa y literalmente a una vía legal, pactada y con garantías con el Estado al que pertenezca esa Comunidad política que exprese su deseo de consultar a la ciudadanía sobre su futuro.

La solución pasa por articular cauces que permitan, con plenas garantías jurídicas y democráticas, previendo pautas de participación y de mayorías claras necesarias, contemplar en el ordenamiento jurídico estatal el derecho de una Comunidad Autónmoma a poder consultar a sus ciudadanos (llámese derecho a decidir o de otra forma) sobre su voluntad política de pertenencia a la realidad estatal preexistente (España) o acceder a otro estatus de relación. El propio TC ya esbozó la senda posible hacia un acuerdo en 2014 cuando descartó que la Constitución sea un muro impenetrable y la presentó como un cauce para que se exprese la voluntad popular y señaló que las referencias al «derecho a decidir» son «una aspiración política» a la que puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad. Otra vez, por cierto, el binomio política y Derecho. Ojalá se imponga la cordura.