Una protesta necesaria

El 8 de marzo se ha convertido ya en un acontecimiento en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta batalla se asemeja a las grandes conquistas de la humanidad y al avance de los derechos civiles en el mundo. Claro que determinados logros universales no se obtienen de la noche a la mañana, pero sin la lucha, el compromiso y el esfuerzo de muchas y de muchos no se hubieran alcanzado determinadas reivindicaciones en las últimas décadas. Hay que ver determinados asuntos con mucha perspectiva y sin las gafas de los condicionantes ideológicos. Esto no es una pelea entre siglas ni tampoco entre partidos políticos. Es más profundo y toca a la dignidad de la condición humana. ¿O es que alguien cree que el movimiento obrero hubiera conquistado determinados objetivos que hoy todos disfrutamos hoy con el Estado de Bienestar sin la implicación social de nuestros padres y abuelos y sin el recurso a la huelga a lo largo de la historia? ¿O es que alguien cree de verdad que los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos negros hubieran caído del cielo sin el activismo militante de una vanguardia comprometida en las calles? Hay que mover primero las conciencias y eso se está consiguiendo entre mujeres de distintas generaciones que saben que hay que acabar con tantos siglos de desigualdad, una cultura que está anclada lamentablemente en las raíces de la sociedad y que, a pesar de los logros adquiridos, costará aún un tiempo superar. Por eso es necesario salir a la calle y protestar contra la injusticia. Esa es la primera revolución mental, un cambio de chip que obliga a las mujeres a seguir en la brecha y a los hombres a luchar también por la igualdad entre los géneros. ¡Viva el 8 de marzo!

:: IZASKUN ALAIZA SAN SEBASTIÁN