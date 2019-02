El proceso

Los indepes catalanes han puesto en marcha una campaña de propaganda por tierra, mar y aire para deslegitimar a la Justicia española y presentar su causa en el Supremo contra un gran proceso político y no como lo que es, un juicio penal con trasfondo político. No están acusados por defender sus ideas independentistas, como tramposamente decía Junqueras en su mitin del jueves sino que van a ser juzgados por unos hechos que vulneraron la Constitución. ¿O no recuerdan cuando los letrados del Parlament advertían expresamente que las decisiones que estaban tomando contravenían los acuerdos del TC y podrían acarrear 'responsabilidades'? Pues ya les advirtieron. O sea, sabían que corrían riesgos. Decir ahora que votar no es delito y que la Declaración Unilateral de Independencia era como un juego simbólico sin trascendencia jurídica demuestra una absoluta irresponsabilidad histórica.