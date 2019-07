Problemas con los cajeros y los bancos Cartas al director ROSARIO GONZÁLEZ Bilbao Domingo, 28 julio 2019, 10:28

Los cajeros de algunos bancos se quedan impúnemente con nuestro dinero y a veces resulta imposible recuperarlo. Tenía que ingresar 200 euros para pagar el colegio de mi hijo. Fui a una sucursal de un banco y en la ventanilla una empleada me indicó que lo hiciera en el cajero. Fui al cajero, se tragó el dinero y no hubo manera de que devolviera el comprobante de la entrega, porque se había estropeado. Volví a la ventanilla para contar lo ocurrido y me dijeron que si se había estropeado tendría que esperar y dar tiempo para que arreglaran el cajero, hicieran el recuento y el cierre del día. Pasaron cuatro días sin solución. Decían haber llamado al técnico y cuando lo arreglaron respondieron que no había ningún ingreso de 200 euros en sus anotaciones. Al día siguiente llamé al banco para decir que había denunciado el hecho y que iba con la policía para exigir una copia de la grabación, puesto que los cajeros deben tener cámaras para grabar los movimientos. Inmediatamente la directora del banco me llamó para decirme que habían tenido un error y que, tras revisar las anotaciones, habían encontrado el ingreso de los 200 euros. Escribo esto porque me indigna la actitud del banco y para evitar que sigan estos 'errores'.