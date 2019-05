El problema de las ITV

El Gobierno Vasco dice que, ante el problema existente, se va a conceder una nueva ITV en Beasain. Los trabajadores dicen que se tardará un año en abrirla. El problema existe ahora. Si verdaderamente, el Gobierno Vasco, quiere demostrar buena voluntad, lo único que tendría que hacer es no multar a aquellos conductores con la ITV caducada pero con una cita para realizar la inspección. Esto anularía el tufillo a afán recaudatorio que se está montando. De todas formas, no me puedo creer que no exista una figura jurídica que proteja al ciudadano ante la imposibilidad de cumplir una ley o norma, dictada por el Gobierno y sabiendo éste que es imposible cumplir. A estudiar.