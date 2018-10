EL 'POUCH'

De qué nos podemos quejar? Ay Señor, Señor... Publicidad a toda página en un periódico de tirada nacional: «No hay nada tan bonito como despertarse en San Sebastián». Como fondo del anuncio, el Peine del Viento azotado por las olas y un subtexto: «Bueno, sí, la palabra 'gratis'». Es publicidad de Renfe, en la que anuncia la tarjeta de fidelización para que acumules puntos y luego puedas «viajar gratis, solo por viajar, a San Sebastián o a donde quieras».

Así que te acuerdas de cómo te has despertado enmorronada porque ha amanecido un día gris que cae en lunes y, aunque no tengas tiempo de hacerte el recorrido idílico de las tres playas para llegar a la escultura de Chillida, resulta que es verdad que te has levantado de la cama en el término municipal donostiarra y no puedes tener motivos para quejarte.

Vale, hoy no puedo pasear pero viviré en la capital guipuzcoana «la mejor experiencia gastronómica mundial», que es el reconocimiento que nos que nos acaba de conceder el Leading Culture Destination. De acuerdo, pero hoy tampoco me viene bien subir a Igueldo o acercarme al Alto de Miracruz para vivir experiencias mundiales y opto por vainas y pechuga en casa. Recordemos el anuncio de Renfe: más bonito que despertar en San Sebastián es la palabra «gratis». No soy influencer ni microinfluencer y no me van a prestar joyas y roperío los del cluster de la moda donostiarra, es un hecho. Así que me centro, alborozada, en las ofertas que una perfumería me ha buzoneado: por la compra de un vaporizador me regalan GRATIS un 'pouch' y un shower gel. El gel de ducha es enano, no está mal para cuando viaje en tren pero ¿un 'pouch' me hará feliz?