Las opiniones vertidas por Joseba Egibar son coherentes con su ideario independentista, lo que le lleva a decir que «sin una relación de igualdad con el Estado, el autogobierno perderá su sentido». ¿Por qué? No lo argumenta. Propugna que se den los paso legales que faciliten una relación de igual a igual con el Estado, esto es convertit en la práctica el País Vasco en Estado o ponerlo legalmente en bandeja. Fuera de su ideario no ve más que estereotipos, equivocaciones y trampas políticas. ¿Por qué? Afirma asimismo, sin razonarlo, que «las decisiones sobre construcción nacional y social sion indisociables». Busca quedar bien en vísperas electorales sobre el rechazo a los 'ongi etorris', mientras que EGI, la organización juvenil del PNV, no los rechaza. En mi opinión son neceasarios discursos más integradores, un modo de hacer político más inclusivo y 'laico'.