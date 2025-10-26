Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

No pongáis flores aún

Txani Rodríguez

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:55

Se acerca la festividad de Todos los Santos, y hay quien se ha apresurado a sacar brillo a lápidas que aún se encuentran vacías. Hace ... años ya que algunos hombres y mujeres empezaron a llevar flores a las personas que no se manejan con las nuevas tecnologías, a quienes no saben acceder a sus cuentas del banco a través de las aplicaciones, a quienes no conocen la Inteligencia Artificial, a quienes solo saben pedir citas con las administraciones de forma presencial. Algunos hombres y mujeres, mientras barren alrededor de tumbas aún abiertas, abogan no ya por despersonificar la atención al público, sino por despersonificar al público mismo. Pretenden convertir en fantasmas a los usuarios, descorporeizar a los clientes; pero todavía existen muchas personas que necesitan los modos del antiguo reino de los vivos. Y habría que tenerlas en cuenta porque este tiempo también les corresponde. Así que los de las prisas, que guarden las flores, de momento.

