(Columna para leer escuchando 'Sufre, mamón', de Hombres G).

Uno se siente incómodo, sinceramente, cuando defender la libertad de expresión parece suponer ponerse a favor de las letras asquerosillas de C. Tangana (cuyo concierto en la Aste Nagusia bilbaína ha sido cancelado por el Ayuntamiento tras una recogida de firmas). Pero, francamente, a uno le produce más sudores fríos aún esta ola de poner la lupa sobre lo que dicen los grupos y solistas musicales y, entre las redes sociales, políticos, técnicos de fiestas y no se sabe quién, dictaminar lo que podemos o no escuchar, como si los ciudadanos no tuviéramos criterio propio.

Desde los cada vez más estrictos niveles de lo políticamente correcto, aquí no pasaba la prueba del algodón nadie. Pongamos por caso los artistas que subirán al escenario de Sagüés en nuestra Semana Grande. Empecemos por algo ligero, pop juguetón ochentero...

«Sufre, mamón / devuélveme a mi chica / o te retorcerás entre polvos pica pica». Cosificación de la mujer, incitación a la violencia, mal gusto en los insultos... ¡Pulgar hacia abajo para Hombres G! Pasemos a Bebe, admirada autora de himnos a la sensibilidad femenina como 'Ella', que en uno de su últimos temas, 'Bala perdida', canta...

«Has abierto mi cuerpo en canal, / has dejado que entre el aire que tanto deseaba. / La tierra es un lugar mejor / por que tú llevas espada». ¿No les parece que no alcanza el nivel de feminismo exigible? Y 'Aunque no te pueda ver', de Alex Ubago, ¿es suficientemente respetuosa con las personas invidentes? Y cuando a Macaco no se le entiende ni en qué idioma canta, ¿no nos la estará metiendo doblada?