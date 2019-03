Polución en Donostia

En primer lugar quiero felicitar a este periódico por el estupendo reportaje sobre la polución que respiramos los guipuzcoanos desde hace casi un mes. Sin embargo, desde Kalapie nos llama la atención que dándose en invierno estas situaciones anticiclónicas cada vez más frecuentemente, la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco no informe a la ciudadanía desde el inicio de los referidos episodios, sobre unas mínimas recomendaciones para prevenir la salud de la gente más sensible: niños, mayores, personas con problemas respiratorios... y deportistas que realizan esfuerzos prolongados al aire libre: correr, pedalear, andar por el monte... Porque una cosa es el cumplimiento estricto de la legislación vigente y otra, preservar la salud de los ciudadanos siguiendo las recomendaciones dadas por la OMS. También nos ha sorprendido que los datos aportados por las estaciones fijas sean tan solo de partículas PM10 y no de partículas PM2.5, que por su tamaño inferior a las 2.5 micras (100 veces más delgadas que un cabello humano), son al inhalarlas las más dañinas para la salud.

:: CARLOS PÉREZ

MIEMBRO DE KALAPIE (DONOSTIA)