Política singular

No me extraña que vengan tantos turistas extranjeros a España. Lugar singular. País de aventura, estrafalario, estrambótico, excéntrico y difícil de prever. Todo muy apasionante. En noviembre otra vez a las urnas, a las encuestas, a los porcentajes de votos, a las expectativas... ¡Que emoción ¿Alguien da más por 140 millones de nada? Hay que añadir la carga negativa, claro. Incertidumbre económica, parálisis de inversiones, congelación de pensiones etc. En Europa tienen que alucinar. Cada año mas turistas en busca de lo exótico. Normal. Esto es mucho más divertido que Grecia y Turquía. La invasión árabe nos separó y nos alejó de Europa, 800 años es mucho tiempo, Y todavía no nos hemo recuperado.