Otra política penitenciaria: humana y legal

Unos datos. En la actualidad hay 208 personas presas por su vinculación directa o indirecta con la desaparecida ETA dispersadas por cuarenta cárceles españolas. Otras ... 37 penan en diez prisiones francesas. De aquellas, el 80% están alejadas a más de 400 kilómetros y muchas a más de 900. En los viajes de visita de los familiares se han producido en los últimos treinta años 347 accidentes con 16 personas fallecidas y más de 1.000 heridas. El coste calculado del alejamiento del familiar preso es de casi 20.000 euros de media al año por familia. Hay 16 con enfermedades graves incurables y cuatro con enfermedades psíquicas graves. Han transcurrido casi diez años desde el último atentado de ETA (Francia), casi once años del último ocurrido en España –con el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca–, nueve del alto el fuego definitivo, tres del desarme y casi dos de su desaparición.

Iniciada la estrategia de la dispersión en 1989 con Felipe González, se explicó como parte de la política antiterrorista para distanciar a ETA de los presos y favorecer el abandono individual de la organización, mediante solicitud previa del tercer grado. Esa política no alcanzó sus objetivos, puesto que ETA dejó la violencia sólo 22 años después, sin que las defecciones se produjeran salvo en algunos casos. Y, mientras tanto, continúa perjudicando a los familiares. Un absurdo inhumano rechazado por la opinión pública y por el Parlamentos Vasco y de Navarra. El acercamiento de un número sensible de presas y presos ya tuvo lugar como respuesta a las treguas de ETA o a negociaciones con gobiernos del PP y PSOE. Con la autodisolución unilateral hay muchos más motivos. En contraste se constata la actitud de la Administración francesa, propiciando el traslado de una parte importante de personas presas a cárceles más cercanas a sus lugares de origen. En 2013 una declaración del colectivo mayoritario de personas presas EPPK reconocía el daño causado y manifestaba su decisión de hacer uso de la legislación para normalizar su régimen carcelario. El Gobierno de Sánchez ha realizado treinta traslados –la mayor parte de ellos de escasa aproximación– y 28 cambios de grado, sin que quepa hablar de cambio de política.

El Derecho debe regir las relaciones humanas, también las de las personas en prisión, con las obligaciones consiguientes del Estado respecto a su salud, bienestar, derecho a la vida familiar y régimen jurídico aplicable para la progresión de grado. Hoy más que nunca hay que sustituir una política penitenciaria de excepción por otra normalizada desde la perspectiva de una justicia restauradora. Es la apropiada para un tránsito político en tanto procura equilibrar principios jurídicos (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) con construcción de una paz duradera y respeto a todas las víctimas. La Justicia no puede ser amnésica, pero su interpretación y la acción política y penitenciaria no deben ir contra la normalización social. La sociedad vasca quiere dar pasos hacia una paz justa, con memoria, pero sin facturas añadidas ni intereses de parte. El escenario de 'vencedores y vencidos' lleva implícita la continuidad de un esquema de confrontación o de puro daño especialmente inútil cuando ya no existe ETA. Memoria, atención a las víctimas y regularización carcelaria son tres precondiciones para un marco de convivencia. En este último campo apostamos por decisiones que compatibilicen derechos humanos y legalidad.

1. Para la excarcelación de las personas con enfermedades graves incurables o de edad avanzada (mayores de 70 años) la legislación prevé: la suspensión de condena de los artículos 60 y 80 del Código Penal; libertad condicional del art. 91 (si hay peligro «patente» para la vida); o regímenes de semilibertad o cumplimiento atenuado de la pena (tercer grado previsto en el art. 104.4 y segundo grado del 100.2 del Reglamento Penitenciario).

2. El fin del alejamiento debe realizarse mediante traslado de quienes lo soliciten a cárceles de Euskal Herria para cumplir con el artículo 12 de la Ley General Penitenciaria.

3. Se debe acabar con el rechazo sistemático a la progresión de grados, a los permisos y a las redenciones de los sometidos al Código Penal de 1973. Asimismo debería restituirse la competencia a los jueces naturales con derogación de los juzgados centrales de Vigilancia Penitenciaria y conceder la libertad condicional a los que hayan cumplido 3⁄4 partes de su condena, previa clasificación en tercer grado.

En la expectativa de reunirnos con quienes lo deseen se ha entregado a los grupos parlamentarios del Congreso y al ministro del Interior un dossier con este enfoque. Se trata de gestionar un nuevo tiempo para la convivencia.