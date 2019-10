Podredumbre moral

A una sociedad se la evalúa, entre otros parámetros, por sus valores éticos y morales. Y en el ético, cabría decir que una parte de la sociedad vasca difícilmente alcanza el aprobado. Como atenuante podría alegarse que ha estado sumida durante años en unas circunstancias difíciles, donde era mucho más cómodo mirar para otro lado. El etarra Bienzobas, condenado entre otras cuestiones por asesinar al catedrático Tomas y Valiente, expone sus trabajos pictóricos en una sala del Ayuntamiento de Galdakao. Para las familias de sus víctimas y para cualquier persona con algo de sensibilidad esto resulta hiriente. Públicamente no se puede promocionar ni validar a una persona cuyas actitudes y cuyo comportamiento no son validables. Cuando, además, el personaje en cuestión ni tan siquiera se ha molestado en pedir perdón. Esto en una sociedad sana no es tolerante. Todavía nos queda algún camino por recorrer. Y desde luego establecer las barreras entre lo permisible y lo no permisible.