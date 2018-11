¿Qué podemos hacer contra las 'fake news'?

Hace unas semanas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se mostraba partidaria de una regulación de la prensa en el marco europeo. Lo hacía durante las XVI Jornadas de Periodismo de la APE, Asociación de Periodistas Europeos, y la Fundación Coca-Cola; y su propuesta venía al hilo de las llamadas 'fake news'.

Está claro que a cualquiera que le importen la comunicación, los medios y su papel como garantes de la salud de la democracia le preocupa la expansión de este nuevo tipo de guerra propagandística. Las noticias falsas con intereses espurios han tenido efectos determinantes en, por ejemplo, crisis geopolíticas como la de Ucrania o el Brexit; en el procés catalán; o en la elección de Donald Trump.

Vivimos tiempos en los que, como señalaba en la Jornada el profesor Fernando Villaespín, buena parte de los medios de comunicación han perdido su autoridad, por motivos diversos. En esa situación, el ciudadano encuentra en las redes sociales (supuesta) información (presuntamente) espontánea, a la que da más pábulo que a lo que le cuentan esos medios. Y el ciudadano, creyendo que está llegando a la raíz de la realidad, acepta y fomenta ese proceso de desintermediación. Con ello, se está exponiendo de lleno a quienes intoxican con estas informaciones falsas.

Ahora bien: ¿cuál es la respuesta frente a estas 'fake news'? Regular la prensa y la comunicación, ¿es una defensa de la ciudadanía frente a posibles abusos interesados de la libertad de expresión... o es, simple y llanamente, una forma de censura? Puesto que es difícil abordar esa pregunta completamente libres de prejuicios ideológicos, quizá debamos planteárnosla en relación al objetivo. ¿Conseguiría ley alguna acotar un campo de juego casi infinito, que bordea permanentemente la alegalidad, que se rige por los principios (o la falta de ellos) de la propaganda y que pocas veces emplea plataformas verdaderamente periodísticas? Y si -por todo lo anteriomente dicho- no se puede atajar la 'fake new' desde su origen, ¿qué ley puede impedir que nadie que tenga acceso a esa noticia falsa la comparta, desde la inocencia o la maldad, a través de sus redes sociales?

José Ibarrola

Parece, pues, complicado que la regulación nos ayude de modo decisivo en esta pelea contra las 'fake news', que ciertamente son un virus para las democracias occidentales y para la estabilidad mundial. Siendo un virus, debemos vacunarnos contra él. Pero… ¿por dónde pasa esa vacuna?

Dentro de las Jornadas de la APE, la gran apuesta parecía la detección. El Parlamento Europeo propone un plantel de fact checkers ('verificadores') de informaciones potencialmente peligrosas. El diario francés Le Monde ha desarrollado un plug-in para navegadores web que informa al visitante de una página del 'historial de falsedades' que atesora. Y los servicios de inteligencia apuestan por la comprobación inmediata de noticias falsas. «La inteligencia artificial acabará con las 'fake news'», decía el director del CNI, Félix Sanz Roldán; «tendremos una app en nuestro móvil que nos permitirá analizar cualquier noticia, con hacer click», proclamaba. Pero me permito enmendar al general Sanz Roldán: si la verificación depende de una sospecha previa del usuario, de que éste viera una información como sospechosa y la pusiera en cuarentena y análisis, acabar con las 'fake news' estaría en manos de la inteligencia humana, educada para ser más crítica.

Sin embargo todo esto no deja de ser detección del virus. Personalmente, y corriendo el riesgo de que cualquier biólogo me enmiende a mí, me atrevería a equiparar el necesario proceso de vacunación contra las 'fake news' con lo que, entiendo, es una vacuna. Es decir: vaciar de peligrosidad el virus, tras conocer su sistema de replicación, e inocularle códigos positivos para el organismo… que en este caso es el sistema democrático.

Me explicaré. Hemos estudiado hasta la saciedad casos de éxito de la propaganda moderna (véase el libro de Javier Lesaca 'Armas de seducción masiva', que explica los rudimentos comunicativos de Estado Islámico para fascinar a la generación millenial); hay estudios que detallan los condicionantes (de forma o de construcción) que hacen a las 'fake news' más virales que las noticias auténticas (el MIT cifra en un 10% esa mayor viralidad). Conocemos sus mecanismos. Pero instituciones y medios invierten en estudiar cómo detectar una información falsa; y abandonan la opción de emplear esos mecanismos para la difusión de datos, verificaciones, noticias positivas para los actores del sistema... en definitiva, para la difusión de hechos auténticos. Los mediadores desautorizados, presos de la desmediación, podrían romper su condena sabiendo bien qué han hecho para ganarse autoridad esos nuevos actores del panorama comunicativo; y emplear modos similares para difundir contenidos bien distintos. En este caso, los que les permitan cumplir con su papel de garantes de la salud democrática de la sociedad.

No podemos cambiar, fácilmente, la mente humana para hacerla detectora infalible de noticias falsas. Pero conocemos suficientemente cómo funciona esa mente humana como para -tanto desde las instituciones y Gobiernos, como desde los medios, las Facultades y los periodistas- encauzar la comunicación del siglo XXI a lo que las masas del siglo XXI empiezan a acostumbrarse a recibir.