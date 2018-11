Pobres infelices Mi genoma y yo Comienza a resultar preocupante la deriva del feminismo a hacia un totalitarismo en sociedades fundadas en valores de igualdad ÁLVARO BERMEJO Martes, 13 noviembre 2018, 06:26

En otro tiempo no tan lejano, Hollywood se nos presentaba como un paraíso y los desfiles de Victoria's Secret poco menos que como la procesión de las Panateneas. Todo comenzó a cambiar con el nuevo siglo. La Factoría de los Sueños se fue invirtiendo en un remake de Saló y el universo top model en una spin-off del heteropatriarcado rampante.

Sin duda, debemos al feminismo buena parte de las conquistas sociales a favor de la emancipación de la mujer. Comienza a resultar preocupante, sin embargo, su deriva hacia un totalitarismo de las conductas en sociedades presuntamente fundadas en los valores del individualismo liberal e igualitario, exentas de tutores morales.

Lo cuenta el filósofo francés Pierre-André Taguieff en su último libro –'Putas y hombres, hacia un nuevo orden moral andrófobo'. Sus tesis no pueden ser más explosivas en un horizonte donde el neofeminismo se postula como la nueva ideología dominante entre las élites mediáticas y políticas. Taguieff no pide perdón por emplear el término paternalismo de Estado para definir el regreso de una superestructura inquisitorial en todo lo que afecta a la exhibición de los cuerpos, las prácticas sexuales o los modelos normativos de la nueva sexualidad progresista.

El problema comienza cuando el progresismo reclama, en aras de la utopía de la sociedad perfecta, prácticas usuales durante el franquismo. Entonces, al tiempo que se velaban las anatomías demasiado exuberantes, se motejaba a iconos sexuales como Sofía Loren o Marylin Monroe de «pobres infelices». ¿Estamos asistiendo al surgimiento de un neofeminismo puritano, sectario y andrófobo? Para Taguieff la nueva figura repulsiva es el hombre blanco heterosexual, a quien no se le concede ninguna presunción de inocencia. Parafraseando a Hobbes, se diría que hoy el hombre es un lobo para la mujer. Un depredador impune al que urge reeducar en aras de la nueva demonología antisexista y su paralelo frenesí purificador. Por los pecados de unos pagamos todos. Y no digamos ya las pecadoras confesas, culpables de poseer cuerpos perfectos. ¿Dónde queda hoy su libertad para exhibirlos? ¿Y hasta qué punto cualquier democracia puede someterse a los dictados de la nueva policía de usos y costumbres? La batalla contra las amenazas imaginarias puede llevarnos a subestimar las reales. Tal vez éstas no tengan tanto que ver con un desfile de lencería como con el avance de un moralismo de rostro virtuoso. Justo ese que reaviva las viejas hogueras, por nuestro bien.