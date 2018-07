Veo niños y niñas en lo alto de un rascacielos, en un ático, un espacio libre entre la tierra y el cielo, entre las nubes y el asfalto, a salvo, se supone, de vendedores ambulantes y gente parecida, que han hecho de la insistencia oficio. No se ven pájaros, ni de mal ni de buen agüero, ni hay augurio de aviones o helicópteros. Han inflado con sus pequeños pulmones una piscina de plástico, la han llenado de agua tibia y juegan a zambullirse y a nadar. No se divisan ni mareas ni barcos cerca, pero las gotas que van cayendo desde esa improvisada balsa hacen su camino y algunas acabarán en la acera o en la cabeza de algún paseante, que mirará arriba, asombrado de que los servicios de meteorología no hayan anunciado la lluvia que él presiente.

Unos jóvenes han aprovechado el descuido de los operarios dedicados a la limpieza de calles, aceras y parques, mientras tomaban el bocadillo de tortilla del mediodía, y hurtándoles mangueras y llaves han abierto grifos y convertido un trozo de acera en playa. No hay fina arena, sino cemento gris entre árboles flacos y sedientos, parterres que tendrán mejores días, flores de olor penetrante y de colores contundentes, como el calor que se aleja, por momentos, hacia una esquina para contemplar desde allí el espectáculo. Las finas gotas chocando con la luz extrema del sol dibujan un arcoíris, y hasta los pájaros se quedan quietos, extrañados del espectáculo. Los viandantes, mujeres que marchan al mercado cercano, con su carro de la compra, hombres que se apresuran para no llegar tarde al lugar de trabajo, extranjeros que pasaban por ahí, armados con sus cámaras de fotos y su inocencia, se paran y aplauden. Los operarios apenas se inquietan. Acaban sus bocadillos y recogen sus cosas.

Unas mujeres han levantado una tienda de campaña en medio de la arena. Han traído hasta la orilla del mar todo lo que las amas de casa necesitan para satisfacer y atender a sus familias, a tenor de lo que se ve, varias generaciones, reunidas para la fiesta única del baño marino. Se ven envases llenos de ensaladilla, croquetas, filetes rusos, tomates cortados en pedazos redondos y aromáticos, gazpacho, neveras portátiles que ya quisieran muchos bares, con bebidas de todas las familias alcohólicas y refrescos de todos los lugares de la península.

A ratos, se relajan y se bañan, con la alegría en los ojos. Cuando los demás desaparecen, se sientan y se hacen unos gin-tonics, para ellas solas.