Podemos pensar que Monedero tiene con Yolanda Díaz la confianza que tengo yo con mi perro. Por eso le estruja así la cabeza despeinándola. Pero ya sabemos que Monedero es un tocón. Le da igual tener confianza o no. Recordemos a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura. En el patio del Congreso (que hace de patio de colegio) Monedero la agarró por los hombros y le dijo: «Me alegro que os vayáis». «A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia», replicó ella. En los periódicos se arregló la frase de Monedero («Me alegro de que os vayáis»), pero si la escuchas el de no está por ninguna parte. Como sus modales. Y su gusto en el vestir. Madre mía, que te agarre por los hombros un tipo con camisa de manga corta y chalequito.

A Soraya Sáenz de Santamaría le pasó algo parecido con Oriol Junqueras en la inauguración del Mobile World Congress (qué tiempos). Había que hacerse una foto y el Rey preguntó: «¿Dónde está Soraya?». Y Soraya llegó la última para ponerse delante. Junqueras la cogió por los hombros como ayudándola a colocarse. El Rey ya lo vio venir: «La foto de mañana». Y claro que lo fue. Hasta se habló de complicidades de vicepresidentes. Que qué vergüenza, que dimita Sáenz de Santamaría. La victimización de una víctima. Dejando aparte la gestión del asunto catalán en tiempos de Rajoy, Soraya no había pedido que Junqueras la tocara. ¿Qué iba a hacer? ¿Soltarse como la princesa de Asturias de la reina Sofía en la catedral de Palma por el qué dirá su madre?

Monedero pidió perdón por lo de Soraya. «No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas». Si no pareces el fuerte, pareces el tío plasta. Como con Díaz.