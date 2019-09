Las placas de la dignidad

Los ataques a las placas colocadas por el Ayuntamiento de San Sebastián en recuerdo de las víctimas de ETA en las calles de la ciudad no son solo una expresión de gamberrismo incívico que merece la repulsa mayoritaria. Estamos ante los residuos de esa cultura de odio que intoxicó a un sector de la sociedad vasca, y que enroló en el fanatismo a algunas generaciones. Ese virus sigue pululando entre nosotros, a pesar de que, afortunadamente, la violencia terrorista es una cosa del pasado y la actual situación de paz es una bendición para todos y, sobre todo, un alivio enorme para los que vivían amenazados. Por eso no es una destrucción más, tiene el simbolismo de quien quiere reabrir la herida, quiere obviar lo que ocurrió en este país y quiere ofender no solo la dignidad de los asesinados y de sus familiares y amigos, sino del conjunto de la ciudadanía. Es eso, una afrenta a la dignidad de todos. Cada vez que se rompa una placa el Ayuntamiento debería reponerla inmediatamente, cueste lo que cueste. Esto es una batalla de valores, no de presupuestos ni de partidas económicas. Hay gestos que merecen ser sostenidos en el tiempo con firmeza.