De piojos resucitados

En las ya muy lejanas adolescencia y juventud de Simplicius se llamaban piojos resucitados a esa clase de tipos advenedizos de poco o ningún fuste, que a base de mentiras, a base de engaños, y a base también de enredos, de coba y de peloteo, llegan a ocupar importantes cargos políticos o sociales, algunos de ellos de gran altura, que les llevan a a cobrar, no he dicho ganar, grandes sueldos, a chupar jugosas prebendas y también darse más importancia que aquel fantasmagórico sujeto conocido como 'El Pequeño Nicolás'. Hoy la política española está llena de esos piojos resucitados, aquellos piojos que le recuerdan a Simplicius unos versos antiguos que decían: Aquel que no ha sido cosa-Y al llegar cosa se hace-En llegando a hacerse cosa-¡Jesús! Y qué cosas hace.

:: JAVIER ALDAY SAN SEBASTIÁN