El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su llegada este jueves al Tribunal Supremo EFE

Verdad verdadera

He seguido el juicio contra el fiscal general del Estado, absuelto por el presidente y en vías de canonización por sus fieles devotos

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:01

He seguido el juicio contra el fiscal general del Estado, absuelto por el presidente y en vías de canonización por sus fieles devotos. El ... señor García Ortiz se sentó en el banquillo y proclamó: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende». Es una frase magnífica, marmórea, oracular. Una de esas frases solemnes y cortas que los políticos pronuncian mirando fijamente a los ojos de los periodistas, como diciéndoles ahí tenéis el titular. La frase funciona a condición de que los receptores no se pregunten qué demonios estará diciendo este tipo, pero esos análisis semánticos tan prolijos hay que dejárselos a los alumnos de la PAU. En todo caso, mejoraría en profundidad si le aplicáramos el primer principio de la termodinámica: «La verdad no se filtra ni se defiende, solamente se transforma». ¡Eso en España resulta irrebatible!

