Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado. EFE

Pensándoselo

A la última ·

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pensándoselo

Pensándoselo