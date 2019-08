La pesca, el G-7 y el dinero

Unas 6.500 toneladas de bonito es lo que la flota guipuzcoana ha descargado estos días. Me gusta investigar y viendo la descarga en Hondarribia hago la cuenta y a una media de 10 kilos por individuo tenemos que lo que nuestros pesqueros han traído del mar han sido 650.000 bonitos. El total de la cuota era de 16.600 toneladas, que es lo mismo que decir 1.660.000 individuos. Esto solo lo descargado en Gipuzkoa. Si sumamos las demás flotas pesqueras -francesa, portuguesa, marroquí, japonesa, etc- nos encontramos con varios millones de animales sacados del mar. Lo mismo sucede con el txitxarro, merluza, antxoas... Si a esto añadimos los incendios de la Amazonia, los tres millones de hectáreas de bosques incendiados en Rusia nos estamos encontrando un «planeta cabreado» y con toda la razón. De ahí las gotas frías, los huracanes, los calores, las sequías. La Tierra y la naturaleza puede vivir sin nosotros. No nos necesita. Nosotros por el contrario no podemos vivir sin la naturaleza. Señores del G-7 pregunto: ¿De qué han hablado? ¿ De estos problemas o de cómo generar más ganancias para sus bolsillos? Goldman Sachs, responsable de los intereses de la industria farmacéutica, ha confirmado: curar enfermedades no es un buen negocio. Seguiré con mis 22 pastillas diarias alimentando esta maldita industria. Y a callar porque si no las tomo, no puedo andar y me caigo. El sistema nos tiene bien atrapados. Aski da.

