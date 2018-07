Personas de provecho

En los próximos años se va a dar una sustitución masiva de docentes, sobre todo públicos, que se incorporaron en los primeros años de la administración democrática y autonómica y mucho me temo que los nuevos profesionales carezcan de la cultura pedagógica y el empuje necesarios para cambiar las escuelas a las que van a incorporarse. No pongo en duda su buena voluntad, ni sus conocimientos técnicos ni su dominio del euskera… pero nadie les ha preparado para lo que viene y las direcciones de los centros públicos y semipúblicos, junto con la administración educativa, ni están ni se les espera…

Nuestro sistema educativo vasco, junto con el español, del que con tanto empeño y poco acierto ha tratado de distanciarse, perdió el tren del siglo XX. A pesar de unos primeros años ilustrados, la dictadura y la inexperiencia autonómica en la democracia no han contribuido a superar las fallas de la enseñanza más tradicional.

La primera: confundir conocimientos con cultura. Nuestros alumnos acumulan a lo largo de trece años de enseñanzas regladas prácticamente universales, a los que hay que sumar en muchos casos otros cinco de enseñanzas posteriores, un cúmulo enciclopédico de conocimientos en las más variadas disciplinas, puede que útiles para concursos televisivos, pero que no les enseña a hablar, a leer ni a escribir; no les inculca curiosidad intelectual, ni consigue auparles a un proceso continuo y permanente de aprendizaje cultural y profesional.

Se prioriza la teoría sobre la práctica. Algunos estudiantes, pocos ciertamente, llegan a resolver integrales triples, que nunca volverán a utilizar, pero no aciertan a arreglar un pinchazo de su bicicleta ni tienen un mínimo sentido 'tecnológico' que les ayude a tomar decisiones sobre cuestiones tan decisivas como la adquisición de una vivienda o tan vitales como orientarse en un bosque. La enseñanza del idioma extranjero es la mejor prueba: he visto exámenes de lengua inglesa en cuarto de ESO con tanto peso gramatical que personas que conozco no aprobarían a pesar de haber vivido varios años en Inglaterra.

Se suele trabajar más la memoria que el razonamiento. Creo que ya no es obligatoria aprender de memoria la lista de los Reyes Godos ni el catecismo del P. Vilariño, pero nuestros alumnos, y no digamos nuestros opositores a cualquiera de las funciones públicas, pasan miles de horas, memorizando las cosas más peregrinas, a las que pueden hoy acceder con la ayuda de un móvil inteligente. Todo el conocimiento humano cabe hoy en un disco duro y llegará un día no muy lejano en que pueda conectarse directamente al cerebro.

Nuestro sistema educativo sigue valorando más el éxito individual que el colectivo, contradiciendo en esencia las formas de vida actual, urbanas e interdependientes. Sabemos que el éxito de cualquier empresa depende de un equipo más o menos amplio de personas pero la escuela, como otras muchas organizaciones, insiste en lo que se viene llamando el «error de atribución»: seguimos enseñando que son los genios y los héroes los que hacen historia. Y así nos va.

No es extraño que, con estos mimbres, a nuestros profesores les gusten los exámenes tradicionales, tan objetivos e igualitarios, pero tan mortales para una proporción nada despreciable del alumnado, porque ¿acaso no es el examen tradicional, con los libros cerrados, la mejor, si no la única, manera de valorar los conocimientos individuales, enciclopédicos, teóricos, y memorizados de nuestros sufridos estudiantes?

Por el empecinamiento en este esquema puede decirse que la enseñanza tradicional es profundamente antidemocrática, porque no responde a las demandas de la ciudadanía sino a las concepciones elitistas y medievales de los organismos que la inspiran. Las familias entregan a sus hijos e hijas a la escuela para que haga de ellos «personas de provecho» y el sistema se los devuelve después de veinte años con profundas lagunas en su formación, buzoneando currículos vacíos, buscando desesperadamente un hueco que les permita adquirir valor profesional y empleabilidad, no digamos ya un salario decente.

¿Por qué desprecia nuestra sociedad la formación práctica vocacional e insistimos en enviar a la juventud a algo que llamamos 'universidad' cuando lo que buscamos es una escuela de formación para la práctica del derecho, la medicina, la ingeniería, la informática y la construcción, la enseñanza o las artes y dejamos esa excelsa institución para la minoría, muy reducida por cierto pero absolutamente necesaria, que aspira a pasarse la vida estudiando e investigando?

¿Por qué todas nuestras autonomías, especialmente aquellas con escandalosos índices de paro (que alguna relación deben tener con el paro real) no cuentan con un número suficiente de institutos politécnicos para la enseñanza de los grandes grupos profesionales, como las ciencias sociales, las médicas y biológicas, las tecnológicas y las artes y la comunicación?

Unos centros que debieran acoger a todos los alumnos entre 14 y 18 años, cinco años críticos en los que la mayoría de nuestros jóvenes navegan por mares teóricos en los que un porcentaje nada despreciable acaba naufragando. El reciente cambio de Gobierno podría ser una oportunidad, una más, para rectificar un siglo de errores y horrores.