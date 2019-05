Un perdón no taumatúrgico

En primer lugar hay que reconocer la aportación positiva y buena intención del escrito de Sabino Ayestarán (DV, 23/05/19). En él se resalta el gesto de petición de perdón que tuvo, hace años, un miembro de ETA, José Luis Álvarez Santacristina. Fue un gesto limitado a lo personal, que no representó a la organización criminal de la que formó parte. Por así decirlo, la excepción que confirma la triste regla. Suponer que el problema que la sociedad, aterrorizada durante más de cuatro décadas, tiene pendiente se vaya a resolver con la petición de perdón de algunos de esos delicuentes, o incluso de su conjunto, es simplista. El problema es mucho más grave y no se limita a aspectos morales, que también, desde luego no a religiosos. Es asimismo un problema de memoria y convivencia social y político. La petición de perdón pendiente, aunque llegue, no va a resolver de un plumazo el gravísimo problema. La aplicación de la justicia, la desintoxicación del relato, la desaparición del fanatismo y el odio, la justa reparación, el cambio de la política y de los tics que defendieron los terroristas... son arduas tareas que quedan aún pendientes.