Las pensiones

Una mayoría de los políticos actuales han conseguido en la vida política lo que nunca hubieran logrado en el mundo competitivo del trabajo o del estudio. Además, a diferencia de lo que ocurre en otros países, muchos ciudadanos se lo perdonan. Incluso les perdonan que incumplan sus programas electorales, que se olviden de los principios que han sido la esencia de sus partidos y que pasen por alto algunos valores éticos y morales. Es decir, que mientan dentro de un orden. Sin embargo, algunas de sus actuaciones pueden llegar a ser una bellaquería cuando afectan, entre otras cosas, al bienestar de, por lo menos, una parte de los ciudadanos.

El crecimiento de estos indecorosos comportamientos inducen a pensar que actualmente la clase política se está alimentando con tontos y/o necios. Además, si el ritmo de los últimos años no se detiene, como escribió Anatole France, llegaremos a tener una grave enfermedad ya que, «un necio (tonto) es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas veces; el necio, jamás».

Hay muchísimos ejemplos relacionados con el comentario anterior. Un par de ellos, sobre el actual Gobierno de España, fueron citados por un Premio Nobel el pasado 1 de junio. Lo interesante es que fueron captados por un observador exterior y antes de que pasen los cien primeros días de su toma de posesión. Otro, gravísimo, es el aburrido tema de Cataluña. Debido a una anómala relación entre votos y escaños, una mayoría de ciudadanos, como consecuencia de un incumplimiento reiterado de la ley, tienen que soportar la marcha de empresas, disminución de la inversión, problemas en la enseñanza pública o el despilfarro del dinero público en 'embajadas' inútiles. Es decir, disminución de bienestar a medio y largo plazo.

En el País Vasco, sin embargo, parecía que ya habíamos superado ciertas veleidades. Pero, con la formación, gracias a los votos del PNV, del Gobierno más débil que ha tenido España en la democracia, este partido ha decidido reclamar muchas cosas. Por ejemplo, la ruptura de la caja única de las pensiones.

Esta idea es antigua. Ya, hace más o menos 25 años, en un Gobierno Vasco de coalición y para evitar discusiones inútiles se hizo el cálculo riguroso de lo que pasaría si se rompe la caja única. El resultado fue que las pensiones en el País Vasco bajarían alrededor de un 20%. Por ejemplo una pensión de 1.000 euros bajaría a 800 euros. Algo que sigue ocurriendo y que no irá a mejor en el futuro debido a que el número de pensionistas se incrementa más deprisa que el número de trabajadores.

Además, por el peso del empleo industrial, el valor medio de las pensiones en el País Vasco se incrementa de año en año y los jóvenes que se incorporan al trabajo lo hacen con salarios, más bien, bajos. Es decir, en el País Vasco se está pruduciendo un incremento anual del déficit. Resultado reflejado en los informes que han realizado para el Gobierno diferentes grupos que saben del tema. Por ello, por honestidad, ¿le han preguntado a los pensionistas lo que opinan? Tenemos la misma población que la de un buen número de ciudades medias europeas. Un pensionista, por ejemplo, les preguntaría: ¿Están dispuestos a suprimir tres de los cuatro 'parlamentos' (el vasco y los de los tres territorios)?, ¿Tres de los cuatro gobiernos?

A nivel nacional se ha dicho oficialmente que las aportaciones de los que trabajan no cubren el presupuesto que se abonan a los pensionistas. Además, no se vislumbra que la situación mejore a corto plazo. Sin embargo, hay tranquilidad debido a que estamos hablando de grandes números, entre los cuales están los Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo, no nos llamemos a engaño, las subidas serán, más bien, simbólicas pero como contrapartida es improbable que se produzcan bajadas. Pero, si se empequeñece la caja, la demografía es decreciente y los salarios de los que se incorporan al trabajo son bajos, el futuro de las pensiones estaría, como se suele decir, en la cuerda floja.

Ha llegado el momento de decir: hasta aquí hemos llegado. No se puede tolerar que el colectivo político, dentro del que, a muchos, se les está regalando un salario público, juegue con las cosas de comer. Ya han llevado a la sanidad nacional (universal) al borde del precipicio. En cualquier momento pueden decirnos que debemos pagar una cuota proporcional cuando necesitemos ser atendidos fuera de nuestra comunidad.

El tema de las pensiones es aún más delicado. La ruptura de la caja única provocaría, con seguridad, la salida masiva de los pensionistas a la calle. El sentido común del lehendakari, que contrasta con la intransigencia de algunos de los que tienen poder en su partido, permite albergar un hálito de esperanza. Una mayoría de ciudadanos aplaudiría que retire el debate de la caja única. Así desaparecería también de los medios de comunicación. Esta decisión permitiría que los pensionistas vuelvan a dormir sin sobresaltos. Tenga la seguridad que lo merecen.