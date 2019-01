He leído y oído que los pobres productores de naranjas españoles están muchos sin poder vender las naranjas, porque están entrando muchas naranjas de Australia. El Gobierno debería hacer algo para no permitir que entren tantos productos de fuera, cuando los tenemos aquí, y cada uno de nosotros deberíamos exigir, yo ya lo hago, un letrero con el origen de las naranjas antes de comprar, y comprar primero las de aquí, aunque sean unos céntimos más caras, pues no hay derecho a que estos productores tengan que estar recogiéndolas para tirarlas. Lo mismo ocurre con los plátanos, deberíamos comprar antes los de Canarias. Nosotros mismos nos tiramos la piedra a la cabeza si no apoyamos los productos de nuestro país. El mismo problema ocurre si no compramos las cosas en las tiendas de nuestro pueblo, antes que en los de nuestra provincia, o en nuestra provincia antes que en el resto del país, y antes que por internet. Si una tienda cierra en tu calle, no sólo se queda sin trabajo el personal de esa tienda, sino al que le llevaba la administración, al que limpiaba o hacía arreglos en la tienda, a la peluquera donde iba el personal de la tienda... en un pueblo sin tiendas los pisos valen menos, los locales valen menos... etc. Los pocos euros que nos parece que ahorramos por un lado no los vamos a ganar por otro. Pensemos un poco por favor. ::