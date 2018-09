Qué plan mejor para un viernes de Festival de Cine por la tarde? Pues vivir tu propia película. Con esa intención voy a una lavandería autoservicio cargada de ropa. Con esa intención y la de sanear mi edredón. Soy la única autóctona, rodeada de extranjeros: parejas norteamericanas mayores, un chico inglés y otro israelí que aprovecha la espera para ¿comer, merendar o cenar? a las seis y media de la tarde. No falta casi nada: tupper de espagueti, tableta digital, cafés 'americanos' en vaso de plástico, calzoncillos que se caen en el trasiego de lavadora a secadora... solo echo de menos a Sheldon Cooper y Penny para que mi film sea perfecto.

Hay para el cliente en 'mi hermosa lavandería' -la película me gustó tanto como el título- revistas y dos libros, dos únicos y curiosos títulos: 'Comer, adelgazar y no volver a engordar' de Montignac y 'Libro del buen dormir', del doctor Estivil. Repentinamente, en ese ambiente con olor a detergente me interesan mucho los dos. Entra una señora que mientras centrifuga corrige exámenes. A falta de miembros de la comunidad asiática londinense en mi película de viernes, me entrometo en la conversación de señoras donostiarras que pasan por allí y no entienden el sentido de la exhibición de lavadoras y butacas. Aprovecho para mirar correos y me entero de que mi empresa ha firmado un acuerdo de desconexión digital por el que se nos permite no contestar mails desde la tarde del viernes al lunes a las 8 de la mañana. ¡Vaya, he metido la pata porque hoy es viernes y no debería estar leyendo esto! En un banco del Buen Pastor, una chica musulmana con hiyab da de mamar a su hijo. Esto es Hollywood.