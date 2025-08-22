El fantasma amarillo

Comenta Compartir

«Siempre lo logro», dice este engreído fantasma amarillo que se cree tan poderoso como dios. Un dios que va pidiendo a voces el Nobel ... de la Paz, cuando de lo único que puede ser capaz es de poner al mundo en riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Es irritante y no menos preocupante que un individuo del que se dice, según algunos psiquiatras, que podría tener principios de demencia, esté regalándole a Putin el triunfo de una guerra injusta que podría poner a la OTAN y a Europa en grave riesgo. Uno siente estupor y vergüenza al ver cómo Putin se ríe de Trump sin ceder un ápice en sus aspiraciones. Es muy deprimente ver cómo el mundo es conducido hacia el abismo, por unos conductores aclamados por una multitud desubicada e idiotizada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión