Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fantasma amarillo

PEDRO SERRANO DONOSTIA

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:35

«Siempre lo logro», dice este engreído fantasma amarillo que se cree tan poderoso como dios. Un dios que va pidiendo a voces el Nobel ... de la Paz, cuando de lo único que puede ser capaz es de poner al mundo en riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Es irritante y no menos preocupante que un individuo del que se dice, según algunos psiquiatras, que podría tener principios de demencia, esté regalándole a Putin el triunfo de una guerra injusta que podría poner a la OTAN y a Europa en grave riesgo. Uno siente estupor y vergüenza al ver cómo Putin se ríe de Trump sin ceder un ápice en sus aspiraciones. Es muy deprimente ver cómo el mundo es conducido hacia el abismo, por unos conductores aclamados por una multitud desubicada e idiotizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  6. 6

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  7. 7 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  8. 8

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  9. 9 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad
  10. 10

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fantasma amarillo