Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El último ajusticiado

En el tardofranquismo la pena de muerte cumplía una función simbólica, más que un castigo judicial era un mensaje político para amedrentar a la sociedad

Pedro Oliver Olmo

Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Las historias personales de los reos de muerte perturban. Sus últimas cartas en capilla emocionan. Una de ellas nos conmueve especialmente. La escribió el último ... ajusticiado, José Umberto Baena, y empezaba así: «Papá, mamá: me ejecutan mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El último ajusticiado

El último ajusticiado