Me sorprendió la respuesta después de ser interpelado en la vista oral con motivo de la causa contra el fiscal general acerca de un 'tuit' ... publicado por Miguel Ángel Rodríguez –asesor de Díaz Ayuso– sobre un acuerdo de la fiscalía con González Amador. Se escudaba en su condición de periodista para deducir supuestos de los cuales reconocía no tiene pruebas ni fuentes que los acrediten. No solo en el periodismo, también en cualquier ámbito de la vida hay que desenvolverse con un código deontológico del que él carece. Creo, en honor a esa profesión, que él no es digno de calificarse como tal ya que busca la división, la confrontación y en ocasiones no se ajusta a la verdad, todo ello incompatible con la información veraz.

