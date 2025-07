Torre Pacheco, ¿laboratorio?

Comenta Compartir

Vox no quiere a millones de inmigrantes y algunos tertulianos dicen: 'Hay que echarse a las calles, no sé cómo no están incendiadas, romperlo todo...'. ... Y no pasa nada. ¿Es Torre Pacheco algo diseñado que puede extenderse? Si echan a los inmigrantes, ¿quién recoge fresas, tomates, aceitunas, naranjas, cereal...? ¿Quién cuidará, aseará y sacará de paseo a nuestros mayores por un sueldo precario? ¿Los patriotas? El que odia al inmigrante lo hace sea legal o irregular. Los culpables de cualquier delito tienen que ser castigados, inmigrantes o no, y si la ley lo permite, expulsarlos. Pero esto es otra cosa. Que los inmigrantes no vayan a los campos en treinta días, a ver qué dicen los empresarios.

