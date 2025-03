Comenta Compartir

A estas alturas ya deberíamos ser conscientes (o no) de que hemos pasado del poder de la palabra al poder del 'like' y de la ... notificación. El hecho de que los dispositivos electrónicos nos quiten tiempo, energía, nos distraigan y nos hagan desconectar de la realidad ha quedado demostrado en la economía de la atención. De pequeños era normal tener en nuestros brazos peluches o juguetes que nos eran familiares para sentirnos más cómodos, sentirnos mejor... De mayores, es normal tener a mano el móvil –literalmente, en la mano–. Si no tenemos el nuevo 'peluche tecnológico' cerca nos sentimos incómodos, nos ponemos nerviosos, incluso nos transpiran las manos. A diferencia del osito de nuestra infancia, este nuevo peluche para adultos parece ser una peligrosa extensión de nuestras manos. ¡Esta nueva situación es tan normal!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión