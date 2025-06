Cuando el fútbol olvida a los niños

Comenta Compartir

El fútbol infantil no debería ser un escaparate de talentos, sino un espacio para crecer, disfrutar y aprender valores como el esfuerzo, la amistad y ... el sentido de pertenencia. Sin embargo, en algunos clubes se impone una visión competitiva que deja fuera a todos aquellos que no destacan. No hablamos de faltas de respeto o ausencias: hablamos de niños que simplemente no brillan y por ese motivo son apartados. En algunos clubes de barrio empieza a verse una escena preocupante: entrenamientos con nuevos niños a prueba, decisiones que parecen fichajes y chavales que se quedan sin equipo. Lo que era un lugar de seguridad y amistad, desaparece. Y no siempre es fácil encontrar otro club cercano, con horarios compatibles. Algunos terminan dejando el fútbol, muy lejos de sus amigos y de ese entorno que les hacía sentir parte de algo. «Si me esfuerzo, ¿me volverán a llamar?», es la pregunta que queda en ellos. Pero no todo se logra con esfuerzo, ni mucho menos. No puedes ser más alto, más fuerte o más veloz solamente con quererlo. Seleccionar y descartar a estas edades no construye deportistas: rompe infancias. El reto está en devolver al fútbol su función social, educativa y emocional. Pongamos a los niños en el centro, no al marcador.

