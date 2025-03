Maltratar a los médicos de familia

Comenta Compartir

No sé por qué la Administración se empeña en seguir maltratando a los médicos de familia. Se trata de una especialidad de la Medicina tan ... digna como las demás. Y voy más allá, el médico de familia es la primera puerta a la que llama el ciudadano, el primer contacto con la Salud. Es un profesional formado maravillosamente bien, conoce todas las especialidades y es, sin lugar a dudas, el médico con mayor vocación. Además, los médicos de familia son personas con ánimo de ayudar, de escuchar los problemas de sus pacientes, los físicos y los psicológicos. Y son, en general, muy humanos, aunque el cúmulo de trabajo a veces les desborda; algunos tienen que ver a muchísimos pacientes todos los días. Por todo esto no entiendo que el consejero de Salud del Gobierno Vasco haya planteado al Ministerio de Sanidad reducir de cuatro a tres años la formación MIR –médico interno residente– de los médicos de Atención Primaria con el fin de paliar el déficit de facultativos existente en este ámbito. ¿Quieren desprestigiar todavía más esta especialidad? No es una medida justa. Si reforzaran la Atención Primaria con mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo, muchos estudiantes querrían ser médicos de familia.

