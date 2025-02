Aparcar donde no se debe

Comenta Compartir

Me molesta mucho la gente que aparca el coche en lugares para minusválidos, sin serlo y sin llevar ninguna tarjeta que certifique que puede hacerlo. ... Es más, me indigna el comportamiento de esas personas que quieren dejar su automóvil cerca de un ascensor, junto a la tienda a la que acuden a hacer unas compras, o al lado de la bajada a una playa. Me parece un acto de egoísmo y de una falta de civismo tremenda. Esos lugares son únicamente para que dejen sus vehículos los ciudadanos que tienen problemas de movilidad para facilitarles así los accesos porque bastante tienen con sus problemas. Por favor, seamos más humanos y solidarios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión