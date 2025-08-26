La sensación de vacío que tenemos cuando falta armonía en la vida, va en aumento en nuestra sociedad apresurada por tragar experiencias sin degustarlas. La ... emoción desnutrida es la antesala del desierto vital.

Los seres humanos necesitamos propósitos para ilusionarnos en la vida. Tener objetivos a corto y largo plazo, para organizar nuestros hábitos cotidianos. Ordenar tareas buscando equilibrio entre vivir, trabajar y descansar. La ausencia de alimento para el alma, hace imposible saber qué queremos y hacia dónde vamos. La inmediatez de resultados y la prisa por hacer, nos nubla la visión de un horizonte con ilusión y esperanza. No toleramos la frustración y nos cuesta posponer el placer.

El vacío existente en personas aquejadas por sufrimiento psicológico, es el reflejo de una sociedad obsesionada por el éxito y alejada de lo esencial. La educación es el agua que hidrata nuestro ser. Hecho en falta una pedagogía hacia la conciencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Darnos cuenta, es el inicio de cualquier cambio profundo y sostenible.

En lugar de entenderlo así, nos encontramos con infinidad de 'productos parche' para tapar momentáneamente la sensación del agujero. Desde los tóxicos a la comida, compras o viajes compulsivos, relaciones sometidas, medicamentos rutinarios, técnicas maravillosas, redes sociales en busca de ser valorados... La sensación de alivio es efímera y crea adicción o dependencia. Nunca es suficiente, no se calma la angustia y falta algo más nutritivo. Confundimos la necesidad con el deseo, convertimos lo prescindible en necesidad esencial. La idealización del deseo nos impide el disfrute natural de la vida sin edulcorantes artificiales que nos venden humo. El parecer y el tener, nos han colonizado en detrimento del ser y estar. La compulsión hacia la satisfacción del deseo oculta una verdadera necesidad insatisfecha. Y no es otra que la necesidad de ser reconocidos y valorados por los demás. La mirada del escaparate social que nos lleva a medirnos constantemente para tener más que el otro.

Estamos ciegos ante el camino directo a sentirnos en plenitud interior. Propongo la ayuda al otro como método para salir de nuestro egocentrismo y sentirnos realizados humanamente. Además, al ayudar al otro, recibimos gratitud sincera que llena nuestra búsqueda insaciable de admiración. Así, el beneficio es mutuo y los cimientos de nuestra sociedad volverán a ser las raíces que alimentan el árbol humano.

No resulta fácil ni rápido mirar de frente al vacío, para así tomar conciencia y darnos cuenta de qué nos está pasando. Ahora bien, si lo hacemos en compañía y orientación adecuada el vacío madurará desde dentro hacia fuera. Nos inmunizamos ante el riesgo de los numerosos virus de la 'felicidad perpetua' a la que estamos sometidos. La psicoterapia está encaminada hacia la conciencia de saber quienes somos y cuales son nuestros patrones de conducta, no es únicamente patrimonio de quien sufre una enfermedad. La conciencia es el mejor antídoto natural ante la desolación.

El error forma parte del aprendizaje, al igual que el fracaso existe en la vida imperfecta con la que convivimos diariamente. La enfermedad no es una negligencia de la medicina y no siempre tiene cura. La tristeza y la frustración, son ingredientes de una dieta variada en la que lo amargo ayuda a digerir el exceso de dulce, para hacer una adaptación más saludable a la vida real.

Ánimo a escuchar nuestros silencios con interés y sin autoengaño. Somos auténticas personas, en ocasiones, soterradas por ruidos y cantos de sirena que nos alejan de nuestra auténtica esencia. Hacernos caso es urgente. El vértigo que nos produce soltarnos al vacío interior, es el miedo a ser nosotros mismos. Atrevernos a visitarnos en nuestro propio hogar disimulado, nos abrirá las puertas de una vida con ilusión y esperanza.