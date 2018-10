El patriotismo del PNV en Madrid y la vivienda PILAR GARRIDO Secretaria de políticas sociales de Podemos y senadora por Gipuzkoa Lunes, 1 octubre 2018, 06:27

La situación del acceso y disfrute de la vivienda tanto en el Estado español como en Euskadi vuelve a poner contra las cuerdas a miles de familias.

Todavía no nos hemos recuperado de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008, seguimos sufriendo las nefastas consecuencias de un modelo inmobiliario especulativo y, lo peor, seguimos sin aprender, tropezando con la misma piedra: entender la vivienda como una mercancía, como un activo con el que especular.

Son muchas las voces que claman para que los poderes públicos aporten soluciones eficaces: expertos, organizaciones sociales (PAH, asociaciones de inquilinas), y hasta el FMI alerta sobre la creación de una cuarta burbuja inmobiliaria.

La situación actual ofrece dos realidades bien distintas: una, llena de sufrimiento para las familias a las que la crisis acaba dejando literalmente en la calle, llena de incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras precarias que no pueden pagar los precios abusivos del alquiler; y otra, llena de suculentos negocios inmobiliarios para los fondos buitres que compran a precio de saldo nuestras ciudades, nuestras casas, apoyados por los privilegios fiscales que le da el Gobierno.

La historia se repite. Otra vez los gobiernos no están a la altura de las necesidades de la ciudadanía y es la sociedad civil organizada la que empuja los cambios que necesita este país.

Este martes en el Congreso se tomó en consideración la proposición de Ley de Vivienda de la PAH. El grupo parlamentario de Unidas Podemos puso su granito de arena registrando la propuesta y defendiéndola con mucha dignidad en sede parlamentaria. Se trata de una ley que plantea soluciones para la gente: dación en pago, prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, reformas de la LAU y control de alquileres abusivos, exigencia de ciertas responsabilidades a los grandes tenedores, a los bancos, para que aporten sus viviendas vacías con el objeto de paliar las situaciones de emergencia habitacional, garantía de suministros básicos. En definitiva, una propuesta que piensa en la gente y que defiende el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Y aquí llegamos al PNV y a su postura ante esta ley de la PAH. Otro ejercicio más de contorsionismo, de funambulismo político, de sí pero no, con un tono condescendiente muy propio de los jeltzales.

Su discurso tenía un cierto tono de indignación, el diputado del PNV tildó de irrespetuosa y de recentralizadora la propuesta; afirmó que en Euskadi casi todas las medidas propuestas ya estaban implantadas. El PNV debe vivir en ese oasis vasco que la gente corriente jamás ha visto. ¿Dónde estará? Me pregunto.

Hagamos un breve análisis de la propuesta de la PAH y de la situación de la vivienda en Euskadi.

Respecto a la recentralización, habría que apuntar que la proposición de Ley de la PAH regula aspectos en relación al derecho a la vivienda sobre los que Euskadi no tiene competencias, por ejemplo la dación en pago, los desahucios, las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, los arrendamientos urbanos o el control de los precios de alquileres. En todo caso, la tramitación parlamentaria les permite enmendar la norma y proponer los cambios que entiendan pertinentes.

En mi opinión, resulta especialmente grave que el PNV en ningún momento tuviera en cuenta que no era una proposición de ley de un partido político sino que era una propuesta de la sociedad civil organizada, de la PAH. El PNV le dijo no a la sociedad civil, a la PAH, a aquellos que han defendido y arropado a las familias vascas que han sufrido, entre otras penurias, desahucios sin alternativa habitacional o deudas injustas imposibles de afrontar.

Por último, recordarle al PNV que no vivimos en ese 'oasis vasco'. La situación del acceso a la vivienda en Euskadi es muy preocupante. En cuanto a la necesidad de vivienda, en el registro de Etxebide están inscritas como solicitantes de viviendas en alquiler más de 50.000 familias vascas, con unos ingresos medios de unos 12.000 euros al año. Para satisfacer esta demanda existe un parque de vivienda pública en alquiler ínfimo que no ha crecido en los últimos 10 años, al revés ha decrecido en un contexto de emergencia habitacional -si en el 2011 llegamos a las 20.000 viviendas, ahora disponemos sólo de unas 18000-. El alquiler privado es escaso y muy caro, la renta media de alquiler en Euskadi se encuentra alrededor de los 1000 euros. La gran mayoría de la sociedad vasca no puede hacer frente a esos precios.

En cuanto a los desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial, éstos siguen creciendo, ahora especialmente por impago de la renta de alquiler. En nuestra comunidad, el año pasado fueron desahuciadas más de un millar de familias. No entiendo cómo el representante del PNV se atreve a despreciar con cierta altanería la Ley de vivienda de la PAH. Menos patriotismo y más respeto por el trabajo de la sociedad civil y por la gente que lo está pasando mal.