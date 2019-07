La Patria Nostra

Que te guste el lugar en el que naciste es normal y agradecido. Sin embargo, sabiendo que ha sido una cuestión de chiripa, comulgar con fanatismo con todo lo que allí se haga a modo de logia, clan o Cosa Nostra es intragable. Y qué me decís de la manía de creernos mejores que el vecino, compitiendo de forma tribal con el único argumento de que lo valemos y punto. Me hace mucha gracia, pero hay quienes se lo toman muy en serio, por eso en privado me río, aunque me preocupa esa exclusión. Los patriotismos los comparo con las tiendas de 'Todo a 100', siempre petadas de gente aunque la calidad de sus productos no es buena. Siempre me he cuestionado el por qué tengo que cargar con los indeseables en el 'pack de las patrias', solo por haber nacido en la misma. ¡No me da la gana! Quisiera regirme más por la calidad de las personas y su solidaridad, su comportamiento y valores individuales. Si fuera pescador sería de caña, no de arrastre, porque daña el fondo marino como los patriotismos desmedidos lo hacen con la convivencia.