Me toca pasar la ITV al coche en el mes de abril. Y a principios de marzo decido coger hora. Pero al llamar a la ITV de Irun me dicen que no hay hueco hasta el 23 de abril y más allá de esa fecha no se puede coger hora todavía. Llamo a Sunbilla y la respuesta es la misma. La solución que me dan, es ir cada día desde Irun hasta Sunbilla a las 7:00 de la mañana y esperar hasta las 12.00 del mediodía a ver si hay suerte. Y si no, entrar continuamente en la web hasta que se abra el calendario y, con suerte, coger hora para esa semana. Si no lo consigo, tendré la ITV caducada con la consiguiente multa si me paran. No es un problema de ahora pero cada vez va a más. ¿Por qué no se le pone solución? ¿Por qué si algo es obligatorio no tengo los medios para cumplir con la ley? ¿A quién le interesa no ampliar los servicios o que no se cumpla con la ley? Si lo que de verdad importase fuese la seguridad en la carretera, pondrían los medios necesarios ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la ITV? Yo por el momento voy a tener que circular de forma ilegal y no por deseo sino por obligación.