El paro juvenil y el aburrimiento

Mi labor de profesor universitario me deja la siguiente anécdota: una alumna, cursando mi asignatura en segundas nupcias, me comenta al final de una clase que se aburre porque la materia que imparto, aunque suspendida, ya la conoce. Como supongo que la universidad debe aglutinar a gente con hambre de conocimiento, esperaba algo así: 'quiero saber cómo aprovechar mejor mi tiempo' o 'como suspendí el año pasado, quisiera que me ayudara a mejorar'. No. El problema principal es que «me aburro un poco». Ante mi imposibilidad de hallar una solución a tal problema, sí puedo preguntar a la juventud algo más profundo: ¿lo que no me entretiene no vale la pena? La respuesta puede explicarnos muchas cosas. Entre otras, y quizá en parte, nuestro elevadísimo (y vergonzante) paro juvenil.