Parkinson y cambio horario

Hablo desde mi estado portador del Parkinson desde hace 19 años. Estoy en estados en on, que es cuando vives casi normal, y estados en off que es cuando estás desconectado y se te pegan los pies, freezing, y no puedes andar, bradicinesia es el «voy no voy». Todo ello muy divertido: es como estar borracho sin gastar un euro y sin resaca. Todo ventajas porque lo tomo del lado alegre. Sin embargo, el cambio horario al que hemos sido sometidos me ha golpeado de pleno. Lo tenía todo más o menos controlado y hoy he sufrido caídas, que gracias a mis flexiones (3.000 en tres días) estoy fuerte y mis brazos se encargan de amortiguar. Pienso en los miles de compañeros, que están golpeándose o sintiéndose peor. Piensen en las personas portadores de enfermedades neurodegenerativas. Este cambio horario es un obstáculo más en nuestra lucha diaria, las 24 horas, porque cuando dormimos no nos deja en paz y nos ataca con pesadillas.