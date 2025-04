El País Vasco emprendedor

El País Vasco está ante la oportunidad de hacer del emprendimiento innovador su palanca para el crecimiento. Si en el siglo pasado Euskadi supo aprovechar ... la Revolución Industrial, con fábricas que llegaron a vender la mitad del hierro producido en España, hoy se ha convertido en un territorio atractivo para el emprendimiento innovador. Ciudades como Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián han hecho que el vasco sea ya el cuarto ecosistema más propicio para el desarrollo de 'startups' en España. En sectores clave para la economía española, como el agroalimentario, la innovación está siendo liderada por centros como el Basque Culinary Center. Precisamente se acaban de cumplir diez años desde que puso en marcha el primer grado universitario en España en gastronomía. Nadie imaginaba entonces, con una crisis económica vapuleando las ilusiones del país, que esta escuela crecería hasta acabar creando el primer programa de doctorado en Gastronomía del mundo.

Su apuesta por la gastronomía como motor económico y social ha cristalizado en un proyecto que va más allá de la técnica culinaria. Basque Culinary Center ha sido pionero en el mundo en aunar en un mismo centro una universidad de ciencias gastronómicas y un centro tecnológico de investigación. Un modelo que no se limita a los estudiantes, sino que trata de maximizar su impacto tendiendo puentes con el tejido empresarial. Hoy no solo es una referencia en investigación culinaria; es un propulsor de emprendimientos innovadores. Experiencias como esta, donde un sector tradicional apuesta por trabajar con el emprendimiento innovador, no deben ser puntuales. El emprendimiento innovador es el sector que genera los mayores retornos de productividad en el corto plazo, teniendo una gran capacidad para generar más y mejor empleo.

Queremos evitar lo que sucedió en 2008, cuando la crisis golpeó a España con especial virulencia por nuestro modelo de productividad y la elevada temporalidad de nuestro mercado laboral. Mientras que los puestos de alta cualificación y de alto valor añadido fueron los que menos sufrieron, la destrucción de empleo se cebó con los trabajos con peores condiciones. De aquello aprendimos que es necesario poner las bases que eviten que todo ese sufrimiento vuelva a ocurrir. Es urgente cambiar nuestro modelo económico. Necesitamos transformar las bases productivas del país para tener una economía más competitiva, con incrementos constantes en la aportación de valor.

Para 2030 queremos que España sea un país que haga del emprendimiento innovador el rompehielos de su economía. Una nación en la que el emprendimiento innovador se apoye en los sectores tractores del país para crecer, generando círculos virtuosos que ayudarán a incrementar la productividad de las empresas. Una colaboración entre grandes empresas y 'startups' como la que estamos viendo en Euskadi, que ayudará a diseñar mejores productos y servicios; y a crear más y mejor empleo. Y una nación emprendedora que, en su construcción, no deje a nadie atrás.

Para alcanzar esta visión, desde el Alto comisionado hemos diseñado la Estrategia España nación emprendedora, presentada en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para su puesta en marcha se movilizarán más de 1.560 millones de euros solo en su primer año. La estrategia contempla 50 medidas fruto del diálogo con todo el sector durante los últimos tres años respecto a lo que se debe hacer para mejorar el emprendimiento innovador. Entre ellas se encuentran algunas de las demandas históricas, como la ley de 'startups', que permitirá reconocer la especificidad de las empresas con alto potencial de crecimiento y de creación de empleo, riqueza e innovación. Una norma que incluirá beneficios fiscales e incentivos a la inversión.

El País Vasco se encuentra en una situación inmejorable para hacer del emprendimiento innovador una palanca fundamental para conquistar un futuro de innovación, empleo y que no deje a nadie atrás. Un posicionamiento que no solo es bueno para este territorio sino para toda España: gracias a la incorporación de Bilbao en el prestigioso ranking de Startup Blink, nuestro país ha avanzado hasta situarse en la novena posición a nivel mundial en emprendimiento innovador. Si en el pasado Euskadi fue un referente de grandes transformaciones, hoy debe seguir abanderando la innovación. Una labor en la que debemos trabajar juntos. El momento es ahora. La contribución de Euskadi será decisiva para hacer realidad la nación emprendedora con mayor impacto social de la Historia. Hagámoslo posible.