E. P.

Cuando el perdón exalta el honor

Pablo Zapata

Escritor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Estudié a fondo la conquista de México con motivo del V Centenario y luego viajé con mi mochila siguiendo con detalle la ruta de Cortés ... desde Cancún a la capital azteca. Leí los mejores libros sobre el tema y, finalmente, escribí una larga novela histórica, 'Soldado de a pie: 500 años después' (Ed. Luna Forum, 2010), ya descatalogada. En ese viaje pude cotejar in situ lo que supuso la conquista y colonia y, lo más importante, hablé del tema con personas diversas, de quienes escuché los juicios más dispares. Todo ello para intentar formarme un juicio equilibrado desde distintos puntos de vista, tanto de aquende como de allende los mares.

Cuando el perdón exalta el honor