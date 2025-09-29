Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Unamuno, el hombre necesario

Pablo Zapata Lerga

Presidente de honor de la Asociación Miguel de Unamuno Elkartea

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:05

H abía una vez en Bilbao una plaza, con una columna, que sustentaba una cabecita, cabecita que todo el mundo miraba y pocos conocían quién ... era el dueño de aquella testa bronceada. Ese individuo es don Miguel de Unamuno y Jugo, el bilbaíno (con diptongo) más universal, y que nació en la ciudad el 29 de septiembre de 1864. Un hombre insobornable, fiel a sí mismo, liberal, que mantuvo una línea de actuar consecuente, que no cambió ante nadie; cambiarían las circunstancias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4

    Cuando la herencia no descansa en paz
  5. 5 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unamuno, el hombre necesario

Unamuno, el hombre necesario