La sociedad de hoy en día de este país, como buena sociedad consumista, vive mayoritariamente de la apariencia y también del deseo. El ego es ... un constructo tirano que solo busca fuera las carencias que tiene dentro. La actualidad política es un reflejo de esa sociedad. En las últimas elecciones generales, millones de personas votaron, no por ética, interés general o por la gestión de lo público; lo hicieron por lo que cada uno defiende en ese mercado social. Lo mío y los míos forman mi interés emocional y este paradigma es incompatible con el pensamiento crítico. Como 'hooligans' de sectas odiamos a los que consideramos que no son de los nuestros. Votamos como pensamos. Necesitamos volver a la ética de salubridad, no por ser buenos o ganarnos el cielo, sino porque existe lo saludable y lo patológico. Aseguro que la dinámica de esta sociedad es la de un individuo que solo mira su interés y niega el general, sin entender que ese interés general también lo es el suyo. Quien votó al individuo que preside esta sociedad es el responsable de lo que está pasando. Pero, ¿cuántos volverán a votarle?

