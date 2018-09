Ahora, con el otoño encima, desoigo aquel consejo, dícese que de procedencia jesuítica de que, 'en tiempos de tribulación' (como el habla vulgar recoge), o de desolación (según los allegados al vero texto), 'no hacer mudanzas', que, para redondear mejor lo dicho por el de Loyola en sus EE. EE, y en su 317 apuntamiento, condesciende a clarificar qué entiende por 'desolación' en su especie de sendero mistagógico y penetrado de ese hondo saber y sabor, como nos resonaban los decires de aquella época, y nos noticia que esa llamada 'desolación' es «oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor».

En lo que a mi tribulación respecta no puedo creer que llegue a tales honduras. Tribulaciones no faltan, por supuesto, que todo ser, en su vivir, encuentra tachonado su techo existencial de estrellas aciagas, nunca sintiéndome en terrenos alienígenos ya se sabe, ya que ni siquiera en la puericia más lastimosa en la que la credulidad batía récords, ni el propio Flash Gordon pudo trasladarme al planeta Mongo y a sus luchas contra el Imperio de Ming, quizás también, en parte, porque a esa temprana edad mía y nuestra, ni siquiera la radiante belleza de Dale Arden nos impresionaba en lo más mínimo. Pero no nos desviemos demasiado de la verdadera ruta que ése es, en esencia, el peligro mayor que supone el ponerse a escribir, que todos tratan de encarnar (hasta el punto de encarnizar en según qué casos) un papel en los episodios que vamos contando.

El comienzo de este otoño me coge, pues, tratando de buscar un mejor atajo para dejar sobre el papel estas minucias escriturales que se me ocurren momento a momento, una especie de diarrea letral que me exige tener presto siempre al alcance algún cuadernillo junto con un bolígrafo al menos para defecar mis excesos, que la memoria ya me está mostrando tentaciones siniestras e infidelidades varias, que piensa uno cuando la ocurrencia nace, que un rato después la atará con buen ligamen, que llegada que sea la hora, si en su tiempo no se la sujetó, dásela ya por perdida. Digamos ya pues, de manera definitiva, que en lo que estoy maquinando es en buscar -y ya está encontrada- una nueva manera de escribir que tiene como reto sustancial evitar el obligado escollo del 'qwerty' y dejar a un lado para siempre esa esclavitud -no dejaré de decir que a veces hasta gozosa- de pulsar con dedos de tenebrosos tactos indecisos el uso de esa especie de clavicordio de nota repetida que es el dactilógrafo, o para llegar al confín donde se arman difusas mis fusas y semifusas letrales. ¡Guerra en todo caso al teclado, mientras me dure esta fiebre!

Un caso de cierta impertinencia acaso este prurito de novedad que me acosa ahora, tal vez también, interiormente, algo como unas descargas de adrenalina al darme cuenta de que, obrando así, reto con valentía que ya hasta siento que me acobarda de sólo pensarlo, a aquellos grandes autores de muchas y muy voluminosas obras por ellos solamente recitadas que, para verter al papel ahí estaban en su taller los copistas que, laboriosos y hasta muchas veces admitiendo el remoquete de 'negros', vertían al papel esas obras, que puestos ya a citarlos con su leyenda ya adosada, cómo no citar a un tal Manuel Fernández y González (Sevilla, 1821-Madrid, 1888), folletinista de pro, el escritor que mejor supo manejar las ubres de la literatura y hasta a hacer leer a los analfabetos, que se cuenta que, en ése su taller sentó sus posaderas hasta el mismísimo Vicente Blasco Ibáñez, (1867-1928) claro está que antes de que publicara 'La Barraca', y ya no digamos 'Sangre y arena' y 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis', que le permitieron meter la mano en la opima bolsa de Hollywood, y llevar una auténtica vida de nabab, ahí por la Costa Azul, con residencia fijada en Menton. Y, si quisiéramos añadir un nombre extranjero a ese tipo de escritores de dorada boquita se nos atruena como bombardeado apelativo el de un tal Edgar Wallace que inundó los estantes y escaparates de las librerías de títulos y más títulos de novelas policiacas, que en cuanto a mencionar a algún boquerón pico de oro, que los hay muchos, cómo no citar al benemérito Federico García Sanchiz (1886-1964), tan polifacético en sus trabajos que no se conformaba con menos que ser novelista y ensayista aunque contagiando ésas y otras especialidades con su verdadero oficio que fue el de charlista.

Me queda por rematar el artículo, con el obligado detalle de la admiración con que uno va leyendo y releyendo a esos clásicos de infinito número, los dioses plumíferos del Siglo de Oro español, y preguntándome 'mudo, absorto y de rodillas' -como el enamorado becqueriano de 'las golondrinas que vuelven'- qué no hubieran escrito de contar con esta nueva tecnología aquellos monstruos -los Cervantes, los Lopes, etc.- que, armados solamente ni se sabe con qué pluma ni con qué tinta, poblaron la literatura de su época de infinitas maravillas.