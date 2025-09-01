De fuentes y bomberos

Comenta Compartir

Escuchaba que en Sevilla (el lugar es lo de menos), la gente se mostraba indignada por la escasez de fuentes con semejante calor. También leo ... que en España los bomberos van a menos; según las estadísticas, 2.400 bomberos menos de un año para otro. Por contra, la población crece. Dicen que pronto seremos 50 millones. Mientras, los bomberos menguando. Y las ovejas, esas que tanto nos gusta ver desde el coche cuando surcamos la España rural, vuelven a tener el problema de la enfermedad de la lengua azul. Esto igual se ha escuchado menos... Prácticamente lo único que nos quedaba, ya que limpian un poco los montes. Y estas también se nos mueren. Menos bomberos, menos ovejas, más población. Indignación por la falta de fuentes. Y la naturaleza haciendo de las suyas, quemando incontroladamente lo que el humano no quema o limpia de forma controlada pues, o no hay 'pasta', o ese buenismo ecológico que lo impregna todo no le permite segar los matorrales de su monte porque le van a meter una sanción que no l e van a quedar ganas de volver a segar más matojos.

