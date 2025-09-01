Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De fuentes y bomberos

ÓSCAR NUÑO RICO DONOSTIA

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:40

Escuchaba que en Sevilla (el lugar es lo de menos), la gente se mostraba indignada por la escasez de fuentes con semejante calor. También leo ... que en España los bomberos van a menos; según las estadísticas, 2.400 bomberos menos de un año para otro. Por contra, la población crece. Dicen que pronto seremos 50 millones. Mientras, los bomberos menguando. Y las ovejas, esas que tanto nos gusta ver desde el coche cuando surcamos la España rural, vuelven a tener el problema de la enfermedad de la lengua azul. Esto igual se ha escuchado menos... Prácticamente lo único que nos quedaba, ya que limpian un poco los montes. Y estas también se nos mueren. Menos bomberos, menos ovejas, más población. Indignación por la falta de fuentes. Y la naturaleza haciendo de las suyas, quemando incontroladamente lo que el humano no quema o limpia de forma controlada pues, o no hay 'pasta', o ese buenismo ecológico que lo impregna todo no le permite segar los matorrales de su monte porque le van a meter una sanción que no l e van a quedar ganas de volver a segar más matojos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De fuentes y bomberos